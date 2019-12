Svend Brinkmann: Skal vi finde os i at skulle smile, bare fordi det kan betale sig?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Efter at have hørt så meget godt om filmen ’Joker’ – ikke mindst om Joaquin Phoenix’ hovedrollepræstation – var jeg glad for ikke at blive skuffet, da jeg endelig fik den set i biografen. Glad for filmen, ja, men samtidig foruroliget, nærmest rystet, over den to timer lange historie om, hvordan Arthur Fleck blev til Joker gennem et liv med mishandling, ydmygelser og psykisk sygdom i et samfund i opløsning. Det skulle være mærkeligt, hvis ikke der var Oscars i vente her.