Indsamling: Støt Pundiks hjertesag

Det forsøger Forældrenes Kreds at gøre op med. De i alt 600 familier i foreningen viser i praksis, at israelere og palæstinensere kan tale sammen. De viser, at det er muligt at stoppe konflikten. Og insisterer på, at en afslutning på den israelske besættelse af palæstinensiske områder er nødvendig for forsoning og fred.

Derfor fik de Pundiks anbefaling.

Fra kampplads til byggeplads

Bassam Aramin og Rami Elhanan skulle egentlig være hinandens fjender, men er i dag venner på trods af konflikten. På trods af vejspærringer og konfliktens grænser. Men de er i fuld gang med at lade deres stemmer høre frem mod Israels næste valg.

Pundik sagde i 2013 til de to: »I er med til at støbe grunden til det fredens hus, som en dag må opstå på den kampplads, som Palæstina er i dag. I har besluttet at forsøge at omdanne denne kampplads til en byggeplads. Og mens politikerne strides om resten af bygningens beskaffenhed, lægger I den solide grund, uden hvilken ingen bygning vil bestå«.

Indsamling

Parents Circle begræder tabet af Pundik. Indsamlingen vil styrke forældre-kredsens krav om forsoning og en afslutning på besættelsen. Det var også Pundiks krav.

