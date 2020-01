Måske skulle Sofie Linde og Rasmus Bjerg bare have aflyst den forestilling

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det burde vel være gået langt værre, end det på mirakuløs vis gjorde for tv-vært Sofie Linde og skuespiller Rasmus Bjerg, der kun havde haft to uger til at stable en eller anden form for show på benene – selv præsenterede de det som ’en rodebutik’. Hvad skal man sige? Man kan slippe af sted med meget i showbiz.​