Københavnere vil forvandle historisk palæ til stort musikhus

Socialdemokratiet ser positivt på forslaget om at omdanne Københavns Museums gamle bygning til hus for akustisk musik.

Det omstridte 1700-tals-palæ, der tidligere husede Københavns Museum på Vesterbro i København, skal ikke sælges, men omdannes til et hus for den akustiske musik. Denne vision har aktive i hovedstadens klassiske ensembler nu samlet sig om, og på blot to dage har over 2.500 mennesker meldt sig ind i deres nystiftede facebookgruppe.