Katrine Marie Guldager: Lad være med at indgå i en samtale, hvis du alligevel ikke er interesseret i, hvad din modstander har at sige

En undersøgelse for nylig viste, at hver fjerde dansker føler sig utryg ved at bo side om side med politiske modstandere. Det er sørgeligt, at vi i et rigt, demokratisk land går og opbygger fjendebilleder af hinanden, mener klummeskribent Katrine Marie Guldager.

Et af menneskets dybeste behov er behovet for at høre til, behovet for at være en del af fælleskabet. Det betyder ikke, at vi ikke også nyder at være vores helt egen ophøjede særlighed, og heller ikke, at vi ikke har behov for at være alene. Det har de fleste. I øvrigt kan man sagtens føle dyb tilknytning til det menneskelige fællesskab, mens man sidder i skrædderstilling på en fjern bjergtop uden at sige et kvæk. De to ting har intet med hinanden at gøre.

Behovet for at tilhøre et fællesskab betyder heller ikke, at vi har lyst til at underkaste os fællesskabet mere end højst nødvendigt, faktisk er det ofte den vigtigste prøve på, om fællesskabet er ét, vi har lyst til at tilhøre: om vi også har lov til at være os selv. Uden at klippe en hæl og hugge en tå.

I disse år er det, som om fælleskabet er blevet slidt ned. En undersøgelse for nylig viste, at hver fjerde dansker føler sig utryg ved at bo side om side med politiske modstandere. Det er sørgelige tal. For det er tal, der viser, at vi i et rigt, demokratisk land går og opbygger fjendebilleder af hinanden. Venstrefløjen er en flok økonomisk uansvarlige hippier, højrefløjen er en flok hjerteløse kynikere. Ingen af delene er selvfølgelig rigtige. Og fjendebilleder undergraver den offentlig samtale. Opdelingen i dem og os skaber frygt. Hvad har de nu fundet på? Hvorfor opfører de sig så uforståeligt? Så hovedrystende mærkeligt?

Følelsen af at være knyttet til hinanden i det menneskelige fællesskab kan ikke erstattes af noget andet

Vi omgiver os i stigende grad med folk, der ligner os selv, og nu kunne man så tro, at det løste problemet. Hvis bare vi alle sammen flytter sammen med nogen, der er ligesom os, tænker ligesom os og holder jul på samme måde. Hvis bare vi slipper for alle disse andre, vanvittige mennesker, der ser verden så skørt, ja, så kunne vi være lykkelige med ligesindede og knytte os til et delfællesskab, ikke?

Desværre ikke. Ifølge den amerikanske professor Brené Brown hjælper denne opdeling i dem og os dybest set ikke, fordi den bygger på frygt. Og frygt ødelægger vores følelse af at være en del af det menneskelige fælleskab.

Ensomhed er farligt

Ensomhed er i øvrigt ikke bare en følelse, der gør livet meningsløst, det er faktisk også, selv om det lyder åndssvagt, en helbredsrisiko. Amerikanske undersøgelser viser, at det er farligere at leve med ensomhed end med luftforurening, overvægt og alkoholisme. Andre undersøgelser viser, at det er farligere end at ryge 15 smøger om dagen, hvordan man så end har regnet det ud.

Så faktisk har vi ikke andre muligheder end at prøve at holde hinanden ud.

Følelsen af at være knyttet til hinanden i det menneskelige fællesskab kan ikke erstattes af noget andet. Derfor skal vi minde os selv om, hvad et godt, inkluderende fællesskab er, og frem for alt skal vi blive bedre til at respektere de andre. Alle fællesskaber i denne verden bygger på respekt for dem, vi ikke forstår.

Den gode nyhed er, at vi alle sammen kan hjælpe til. Hvad enten det er i vennekredsen, i fodboldklubben eller i den offentlige samtale. Lad nu være med at kalde din modstander skældsord, du ikke selv vil kaldes. Lad nu være med at indgå i en samtale, hvis du alligevel ikke er interesseret i, hvad din modstander har at sige. Lad være med at forurene luften med dine triste fjendebilleder. Undersøg dem. Vær gerne meget uenig, men – hov – det kan du kun tillade dig, hvis du også er meget høflig. Demokrati er en svær øvelse, der kræver den største disciplin. Og mind så dig selv om, at du kan sagtens have et glimrende naboskab med én fra den modsatte side af det politiske spektrum. Måske har du det allerede.