Spred benene. Hvis du tør: Filmfestival viser film i en gynækologstol

Du har selv mulighed for at få en tur i stolen, hvis du vil opleve den anerkendte svenske kunstner og filmskaber Anna Odells nye interaktive værk på årets Göteborg Film Festival.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»En lignende oplevelse har aldrig nogensinde fundet sted på Göteborg Film Festival, eller på nogen anden filmfestival i verden for den sags skyld«.

Sådan siger Jonas Holmberg, der er kunstnerisk leder af Göteborg Film Festival, i en pressemeddelelse.

Han taler om den svenske kunstner Anna Odells nye interaktive værk, ’The Gynecological Cinema Chair’, som kan opleves ved årets udgave af festivalen, der er Skandinaviens største filmfestival.

Til det nye værk har Anna Odell blandt andet fået bygget en fysisk lægekonsultation på festivalen, så det ser ud, som om de besøgende skal til gynækolog.

Og uden at festivalen ønsker at afsløre alle detaljer, så siges det, at det vil være en mulighed, at de besøgende siger ja til at sprede benene og hoppe om bord i en gynækologstol undervejs i oplevelsen.

Magtfulde mænd i stolen

Selve kernen i det interaktive værk er en film, ’Undersøgelsen’, som blev optaget i efteråret 2019. Filmen vises undervejs, og her interviewer Anna Odell magtfulde mænd om temaet lighed. Til at begynde med på en relativt almindelig måde.

Men undervejs i interviewet er de medvirkende mænd så blevet spurgt, om de havde lyst til at deltage i en form for gynækologisk undersøgelse.

Nogle sagde ja, andre nej, oplyser festivalens kommunikationsmedarbejder Cecilia Floris til Politiken.

Anna Odell under et interview. Pr-foto

Anna Odell under et interview. Pr-foto

En af de medvirkende mænd er den svenske forfatter Jan Guillou, der blandt andet er kendt for bogserien om den svenske agent Carl Hamilton.

Andre magtfulde mænd som den tidligere svenske justitsminister Thomas Bodström, hockeystjernen Börje Salming og Björn Eriksson, der er tidligere præsident for Interpol, deltager også.

»V elkendt for mange mænd«

»Man sætter sig frivilligt op i gynækologstolen, men jeg vil vove at påstå, at ingen føler sig godt tilpas i den. At det også er en stol, som i princippet udelukkende bruges til at undersøge kvinder, gør den måske endnu mere passende for formålet med denne undersøgelse«, siger kunstneren Anna Odell.

Med værket har hun ønsket at undersøge svaghed, sårbarhed og empati – og her er gynækologstolen en metafor for sårbarhed.

»På den anden side tænker jeg, at stillingen er velkendt for mange mænd. Mænd kan ofte sidde med spredte ben og fylde pladsen ud. Stillingen i en gynækologstol er i princippet den samme, man tipper den bare bagover«, siger hun.

En kort version af ’Undersøgelsen’ vil blive vist før hver eneste af festivalens visninger.

Men selve filmen i sin helhed kan kun ses i rækken af interaktive specialvisninger, der løber fra 26. januar til 2. februar.

»Værket borer dybt i spørgsmål, som er personlige, politiske og ekstremt relevante for årets festivalfokus på lighed og feminisme«, siger Jonas Holmberg.

»Anna Odells mod og kunstneriske præcision gør hende til en af Sveriges ypperste kunstnere. At få lov til at vise et værk af hende er en enorm ære«.