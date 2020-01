Oprah Winfrey afslører, at rapmogul forsøgte at presse hende til at opgive film om seksuelle overgreb

Talkshowværten Oprah Winfrey fortæller, at den amerikanske pladeselskabsstifter Russell Simmons flere gange har forsøgt at presse hende til at trække sig fra arbejdet med en dokumentarfilm, hvori flere kvinder beskylder rapmogulen for at have forgebet sig seksuelt på dem. Winfrey afviser dog, at Russells gentagne henvendelser er årsag til, at hun har trukket sig som producent.​

Talkshowvært og succesforfatter Oprah Winfrey har fredag valgt at trække sig fra produktionen af en dokumentar om hiphopikonet og rapmogulen Russell Simmons, hvori han beskyldes for at have udsat minimum 12 kvinder for både en række seksuelle overgreb og fuldbyrdede voldtægter.

Russell Simmons har angiveligt flere gange kontaktet Oprah Winfrey i forsøg på at presse hende til at forlade dokumentaren ’On the Record’, som hun ellers har været med til at producere. Det fortæller talkshowværten til nyhedsbureauet AP.

Ifølge The New York Times har den 62-årige amerikaner Russell Simmons, som er medstifter af pladeselskabet Def Jam Records, igennem en længere periode forsøgt at få Oprah Winfrey til at trække sig fra arbejdet med dokumentaren. Derudover er flere af de medvirkende kvinder, som i dokumentaren beskylder Simmons for at have udsat dem for seksuelle overgreb, blevet kontaktet i forsøg på at bremse deres medvirken i filmen.​

»Jeg fortalte ham direkte i telefonen, at jeg ikke vil lade mig presse til at opgive min støtte til filmen. Jeg vil kun gøre det, som i min optik er det rigtige at gøre«, sagde Oprah Winfrey fredag til The New York Times.

Allerede i december langede Russell Simmons ud efter Oprah Winfrey i et Instagram-opslag, hvori han blandt andet fortæller, at de to tidligere har haft et venskabeligt forhold.

»Du og jeg ’klikkede’, og derfor er det des mere bekymrende, at du vælger at udstille mig i din dokumentar. Jeg har allerede indrømmet, at jeg har været en playboy, der har haft sex med mange, og at jeg har placeret mig i flere kompromitterende situationer end stort set alle andre mænd, jeg kender«, står der i opslaget, hvori han også afviser alle anklager om voldtægt.

Han fortæller derudover, at han har været igennem flere løgnedetektortests, hvilket ifølge ham beviser hans uskyld. »Nu, hvor du kender fakta, burde du vide, hvad jeg ved: Alle disse historier (beskyldningerne mod Russell Simmons, red.) er ubrugelige og gør ondt på folk«.

Også rapperen 50 Cent har været efter talkshowværten: I et opslag på Instagram skrev han i december, at han ikke forstår, hvorfor Oprah Winfrey »kun går efter sorte mænd«.

»Hvorfor går hun ikke efter Harvey Weinstein eller Jeffrey Epstein, men kun Michael Jackson og Russell Simmons? Det er fandeme sørgeligt«.

I kølvandet på de mange andre #MeToo-afsløringer tilbage i 2017 stod tre kvinder frem og beskyldte Russell Simmons for voldtægt. Senere er flere komme til, og det fik ham til at trække sig fra sit forretningsimperium. Dengang benægtede han »på det kraftigste« beskyldningerne i en skriftlig erklæring.​

Uenighed om den kreative vision

Oprah Winfreys beslutning om at trække sig fra ’On the Record’ skyldes dog tilsyneladende ikke Russell Simmons’ forsøg på at få hende til at forlade produktionen, men derimod nogle uoverensstemmelser i forbindelse med især en af anklagernes historier, som bliver udrullet i dokumentaren. Oprah Winfrey fortæller til AP, at hun fortsat tror på kvinderne, som fortæller deres historier i filmen, men at hun mener, at der på nuværende tidspunkt mangler flere dybdegående undersøgelser i sagerne mod Russell Simmons. Derfor har hun også ønsket at udskyde premieredatoen.

Kirby Dick og Amy Ziering, instruktørerne bag dokumentaren – der er sat til at få premiere 25. januar under den årlige amerikanske Sundance Film Festival i Park City, Utah – fortæller ellers ifølge AP, at de har beviser nok mod Russell Simmons.