Camilla Stockmann: Jeg ville lade mig karseklippe for Oprah. Men at hylde hende som den eneste, der kan vælte Trump, er udtryk for hykleri

Et af de mærkeligste afsnit af ’The Oprah Winfrey Show’, jeg nogensinde har set, handlede om at være slave af sig selv. En gæst fortalte, at hun havde haft hestehale hele sit voksne liv, og nu havde hun udviklet angst for at ændre frisure. Der var også det problem, at hendes hår var så tykt, at hestehalen havde svært ved at tørre, og nu var begyndt at lugte jordslået. Der var forståeligt nok undtagelsestilstand i intimsfæren.

Ved programmets afslutning sad kvinden helt lykkelig i Oprah Winfreys sofa med en klædelig korthårsfrisure, og i en spontan gestus rakte hun værten den afklippede hestehale, der nu lignede en død brun rotte. Oprah tog befippet imod den som en slags offergave.

I denne uge uge er Oprah pludselig blevet diskuteret som mulig præsidentkandidat til det amerikanske valg i 2020. Logikken er som følger: Oprah modtog en ærespris ved den årlige Golden Globe-uddeling, hun holdt en medrivende #MeToo-tale, og pludselig så vi hende som leder af klodens mægtigeste supermagt.

At talens budskab var, at almindelige mennesker kan skabe forandringer – underforstået at alt ikke kommer fra centralmagten – sank ikke rigtig ind. Selv om Oprah på intet tidspunkt foreslog sig selv som den, der skal foretage forandringerne, virkede hun pludselig som svaret på: Hvem vil kunne vælte Trump i 2020? Oprah er faktisk den eneste person i USA, der er berømt og rig nok til at kunne hamle op med Trump, lød det.