Svend Brinkmann: Alt går galt til sidst, også for den succesrige

I vores moderne verden, hvor det hævdes, at alt er muligt for den viljestærke, har skæbnen trange kår. Men undertiden sker der ting, som kan tilskrives skæbnen, og i sådanne situationer er den tragiske verdensanskuelse den mest humane at have med sig, skriver Svend Brinkmann i denne klumme.