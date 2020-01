Mand i slør og kvindelig julemand: Årets nye emojis er afsløret

Årets kollektion er netop blevet præsenteret, og 117 nye emojis er på vej ind i din telefon. Glæd dig til en kønsneutral julemand og et flag for de transkønnede.

Er du en far på barsel, der skåler i bubble-tea for de transkønnedes sag?

Så får du det lidt nemmere i 2020. Snart introduceres årets kollektion af nye emojis, og blandt de 117 ikoner er blandt andre en far i rød sweater og med overskæg, der giver sin svøbte baby sutteflaske, et krus med bubble-tea og et lyseblåt og pinkstribet flag for de transkønnede.

Og i det hele taget siger 2020-kollektionen af nye emojis en del om tidsånden.

Her er fokus på køn med en kvinde i smoking, en mand i brudeslør og kønsneutrale versioner af kendte figurer. Nissemor og julemanden får f.eks. selskab af en ’juleperson’ (kaldet Mx. Claus). Tilføjelserne er resultaterne af Unicodes kontinuerlige arbejde for at skabe et mere konsistent udvalg af kønnede valg - og de fungerer som tilføjelser til de hele 138 nye kønsneutrale emojis, der blev tilføjet i 2019.

Smil gennem tårer

Derudover venter bedre muligheder for at udtrykke følelser. Glæd dig til at lege med den italienske gestik, hvor man samler fingrene i en spids for at understrege en pointe, prøv den nye ’jeg smiler gennem tårer’ eller knus-emojien, der skal udstråle større empati end det gamle, ret kække kramme-tegn.

For klimaaktivister er der desuden nye muligheder for at udtrykke frustrationerne med emojis af en isbjørn, den uddøde dronte og et demonstrations-skilt.

Resten er en pose blandede bolsjer: Glæd dig til at udvide dit digitale vokabular med bl.a. emojis for et pælestik, blåbær, en gravsten, en bisonokse, en svupper, en trækharmonika, en kakerlak, en potteplante, en piñata og et fonduesæt (måske et tegn på den tunge schweiziske rets snarlige genkomst som modespise?)

Listen med de 117 nye emojis, hvoraf 62 er helt nye symboler og 55 er køn- og hudtone-varianter, er frigivet af Unicode Consortium, en gruppe, som afgør hvilke nye emojis, der skal introduceres og gøres tilgængelige på iPhone, iPad, Mac, Android og andre platforme.

De vil begynde at dukke op i din telefon til efteråret, men enkelte platforme vil muligvis lancere dem tidligere.