Gamle spil og film om globale pandemier får pludselig nyt liv

Hvad har det otte år gamle mobilspil ’Pandemic Inc.’ og den ni år gamle hollywoodfilm ’Contagion’ tilfælles? Begge er de blevet ekstremt populære i det sidste par uger, hvor coronavirussen har spredt sig til flere lande verden over.

Hver gang der er et udbrud af sygdomme, ser vi en stigning i antallet af spillere Spilfirmaet Ndemic Creations

Mobilspillet ’Pandemic Inc.’ handler om, at spilleren skal skabe en sygdom, der skal udrydde menneskeheden. Man kan vælge forskellige former for infektionstyper, misinformationer, samt hvor sygdommen skal starte. For en uges tid siden var spillet det mest downloadede i den kinesiske app-store. Nu ligger spillet også i toppen af salgslisterne i Rusland, Storbritannien samt en række andre lande i Europa.

En stor del af særligt de kinesiske spillere lader deres selvudviklede pandemi starte i Kina.

Foto: Ndemic Creations

På samme måde har spillefilm om pandemier som Wolfgang Petersens ’Outbreak’ fra 1995 og Steven Soderberghs ’Contagion’ fundet vej tilbage på listerne over mest lejede og købte film. ’Contagion’ er i USA røget helt op i top-10 sammen med helt nye film som ’Joker’ og ’Once Upon a Time in Hollywood’.

Filmeksperten K. Austin Collins skriver i Vanity Fair, at han tror, årsagen skal findes i det faktum, at ’Contagion’s handling ikke kun minder meget om det, der sker i virkeligheden, men også beroliger os med en viden om, hvor meget panik, medier og misinformation er med til at skabe.

I forhold til det otte år gamle mobilspils pludselige popularitet siger Ib Christian Bygbjerg, der er professor i international sundhed og specialist i infektionssygdomme på KU, at det kan være beroligende selv at udvikle en pandemi.

»Hvis man går og har tanken om, at verden alligevel bliver udryddet, er det rart at føle, at man i det mindste kan være i kontrol«, siger han til DR.

Our website is currently offline due to very high player numbers. I'm copying our statement on the coronavirus outbreak here so people can still see it.https://t.co/pA6CUS7nJI pic.twitter.com/StXP6aemDe — Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) January 24, 2020

Udviklerne bag spillet beder i en officiel udmelding spillere om at finde informationer om coronavirussen og pandemier generelt hos organisationer som WHO i stedet for i deres mobilspil.

»Hver gang der er et udbrud af sygdomme, ser vi en stigning i antallet af spillere, når folk forsøger at finde ud af, hvordan sygdomme spreder sig, og forstå kompleksiteten af virale udbrud. Vi designede specifikt spillet til at være realistisk og informativt. Men vær sød at huske, at ’Plague Inc.’ er et spil og ikke en videnskabelig model, og at den nuværende coronavirus er en meget virkelig situation, der berører mange mennesker«, skriver de.