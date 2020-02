Popstjerner er blevet meget mere vrede: 'Hate' og 'pain' vinder frem, mens halvt så mange synger om 'love'

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det går følelsesmæssigt ned ad bakke i popbranchen. I hvert fald verbalt.

Der er nemlig kommet mindre kærlighed og glæde og mere had og smerte i teksterne i engelsksprogede popsange igennem de seneste 50 år. Faktisk er brugen af ord relateret til negative følelser steget med mere end en tredjedel fra 1965-2015.

Det viser en undersøgelse, forskere ved Brunel University og Exeter University i Storbritannien har foretaget, skriver kulturmagasinet Aeon. De britiske forskere har fundet en jævn nedgang i positive ord som ’love’ og ’joy’ og en konstant stigning i negative ord som ’hate’ og ’pain’. ​​​​​​​​

Eksempelvis optrådte ordet ’hate’ ikke i nogen sange på top 100 fra 1965 frem til 1990. Nu bruges det i 20-30 sange om året. Omvendt er brugen af ordet ’love’ halveret i løbet af de seneste 50 år, skriver forskerne.

’Love’ bliver gentaget 30 gange

Antropolog Alberto Acerbi og psykolog Charlotte Brand har brugt to datasæt til undersøgelsen. Det ene er Billboard Hot 100 over de mest populære sange i USA - fra The Rolling Stones’ ‘I Can’t Get No Satisfaction’ i 1965 som var det første år, de undersøgte, til Mark Ronson’s ‘Uptown Funk’ fra 2015, som er det sidste år, der er med i undersøgelsen.

Det andet datasæt tæller 150.000 engelsksprogede sangtekster fra websitet Musixmatch. Begge datasæt viser samme tendens.

»Hvis vi antager, at der er omkring 300 ord i en sang, er der hvert år omkring 30.000 ord i sangteksterne på top 100-listen. I 1965 var omkring 450 af de ord associeret til negative følelser, mens det gjaldt 700 af ordene in 2015. Samtidig faldt antallet af ord associeret med positive følelser i samme periode fra 1.750 i 1965 til 1.150 i 2015«, skriver forskerne.

Den amerikanske sanger Janet Jackson har fire numre med på top 100-listen over sange med flest positive ord. Blandt andre nummeret ’Because of Love’ fra 1994, hvor forskerne har talt i alt 59 positive ord, et af dem er ’love’, der så til gengæld bliver gentaget 30 gange i teksten, skriver The Times.

Den amerikanske sanger R Kelly, der er sigtet for seksuelle overgreb både i Chicago og New York, står også bag fire af de mest positive sange, blandt andre ’I’m a Flirt’ (2007) og ’Happy People’ (2004).

Den mest positive sang af dem alle er Shop Boyz’ ’party Like a Rockstar’ fra 2007, hvor teksten indeholder ikke mindre end 129 positive ord og kun fire negative.

Kulturelt acceptabelt

I den anden ende af skalaen topper rapperne Eminem, Drake og Ludacris som de kunstnere, der bruger flest negative ord i deres sange.

Der er dog visse svagheder i den algoritme, forskerne har brugt, fortæller antropolog Alberto Acerbi fra Brunel University ifølge The Times. Eksempelvis har den registreret verbet ’shake’ – ryste – som et negativt ord, selv om det i sangtekster også bliver brugt positivt.

Derfor blev KC and the Sunshine Band’s ’Shake your body’, registreret som den næstmest negative sang, fordi den ifølge algoritmen rummede 96 negative ord, selv om de fleste af dem altså er opfordringer til at komme ud på dansegulvet.

Der kan være flere grunde til, at stemningen er faldet i internationale popsange, skriver forskerne i Aeon. En af dem er, at det er blevet kulturelt mere acceptabelt at skrive om triste emner og eksempelvis at bruge bandeord. Et andet bud er, at musikindustrien tidligere i poppens historie havde mere kontrol over kunstnerne – og en forestilling om, at publikum helst ville høre glade og muntre sange.