Ny forskning dræber myte: Popmusik har lige så voldelige tekster som hiphop

I mange år har puritanere skældt ud på hiphopmusik for med sine eksplicitte tekster at indgyde til vold. Ny forskning viser nu, at der er lige så meget vold i teksterne til moderne popsange. Faktisk lidt mere.

Et nyt studie fra universitetet i Missouri viser, at der er to musikgenrer, hvis tekster er langt mere voldelige end alle de andres.

Den ene genre er ikke overraskende hiphop. Den anden er noget mere overraskende mainstreampopmusik.

Det skriver det amerikanske medie Pacific Standard.

Studiet har analyseret 409 sange udgivet mellem 2006 og 2016. Alle sange, der har solgt mere end 1 million eksemplarer. 99,5 procent af de valgte popsange refererede til en eller anden form for voldshandling. En lille smule højere end de 94,7 procent af hiphopsangene.

»Man kan derfor undre sig over, hvorfor popmusik ikke er blevet lige så kritiseret som hiphop for sin måde at kommunikere vold på«, skriver forskerne Cynthia Frisby og Elizabeth Behm-Morawitz.

3 eksempler Voldelig pop ’Love the Way You Lie’ af Eminem og Rihanna. Sangen indeholder temaer om vold i hjemmet og voldelig hævngerrig opførsel. ’Wake Up Call’ af Maroon 5. Sangen handler om en mand, der skyder sin kærestes elsker efter at have opdaget dem sammen. ’Hollaback Girl’ af Gwen Stefani. Denne sang handler om et slagsmål mellem piger på en skoles løbebane.

De diskuterer, hvorvidt det kan have noget at gøre med hiphoppens kulturelle rødder over for det, de kalder en klassisk opfattelse af popmusik som ’tyggegummilyrik’.

»Ulig rap og hiphop har popmusik ofte en boblende og opløftende lyd, der er skabt til at trække lytteren ind. Men det kan være problematisk, hvis den tekst, der ligger neden under den lyd, promoverer vold og misogyn opførsel«, siger Frisby ifølge Futurity.

Hiphoppen stadig værst

Samlet set har hiphopmusik dog stadig de mest negative tekster.

Genren skiller sig ud fra popmusikken ved at indeholde mere »profanitet, misogyni, referencer til stereotype kønsroller og temaer, der fremstiller kvinder som underdanige«.

Studiet bekræfter en lang række studier, der de senere år har konkluderet, at musik generelt og især den almindelige popmusik er blevet vredere og mere voldeligt eksplicit gennem tiden.