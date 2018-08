Britisk politi efter knivdrab på rapper: »Drill-musik er associeret med tekster, der glamouriserer alvorlig vold som mord og knivsstikkeri« Incognito havde tidligere rappet om, at rivaliserende grupper skulle tælle antallet af knivstikkerier. Han formodes at være blevet dræbt af rivalilserende bander.

Den 23-årige rapper Incognito er blevet stukket til døde i London-bydelen Camberwell. Hans musikvideoer er blevet set hundredtusindvis af gange, og han går under det borgerlig Siddique Kamara, og har tidligere været anklaget for mord.

Mordet menes at være knyttet til den igangværende bandekonflikt, der i øjeblikket præger Storbritannien.

Attentatet foregik lige uden for den boligblok, hvor han boede med sine forældre. To mænd er blevet anholdt på grund af mistanke om mord.

I bandekonflikten bruger medlemmerne hiphop-musik til at positionere sig over for hinanden. Den er et fænomen, der i Londonforstæderne kaldes for drill-rap, hvor rapperne bl.a. beskriver, hvem de vil slå ihjel fra de rivaliserende bander.

Drill-rap Hiphopgenre med meget voldelige og nihilistiske tekster og musikvideoer. Opstod i det sydlige Chicago i starten af 2010’erne, hvor byen blev kaldt USA’s hovedstad for mord, og teksterne er associeret med byens heftige kriminalitet. Kom hurtigt også til britiske storbyer – ikke mindst Birmingham og London. Nogle af de mest kendte artister er Chief Keef, 67, Fredo Santana, Lil Reese og Lil Durk.

Intern rivalisering mellem hiphop-grupper

Siddique Kamara var en del af rapgruppen Moscow 17, der længe har været i en åben verbal krig mod Zone 2. For to måneder siden blev et af gruppens andre medlemmer skudt i selv samme gade som Kamara.

Den rivaliserende gruppe Zone 2 kommer fra nabolaget Peckham, der ligger blot halvanden kilometer fra Camberwell.

I en af Moscow 17's musikvideo opfordrede de Zone 2 til »at tjekke pointtavlen« - med reference til at tjekke antallet af knivstikkerier. Zone 2's svar var, at de ville »dukke op og sprække dem«, skriver The Guardian.

Tilmed blev Incognito sidste år anholdt og anklaget for at have medvirket til drabet på 17-årige Abdirahman Mohamed, der er bror til et af medlemmerne af Zone 2.

Bandekonflikt og musik hænger sammen

Hvis man spørger den dræbte rapper selv, mente han, at musikken er medvirkende til bandevolden i Storbritannien. For nylig fortalte han i en YouTube-video, at selv om der blev begået kriminalitet længe før, drill-rap opstod, må man erkende, at drill-musik har en indflydelse på bandekonflikten. Videoen er ikke længere tilgængelig på YouTube.

Londons politi tager også videoerne alvorligt. I sidste uge afbrød politiet en musikvideo-optagelse på åben gade. Det blev blandt andet filmet af rapperen Giggs, der har lagt videoen på Instagram.

Tidligere har Londons politi også fået YouTube til at fjerne mere end 30 drill-videoer.

»Drill-musik er associeret med tekster, der glamouriserer alvorlig vold som mord og knivsstikkeri. De beskriver stikkerierne med stor detaljerigdom, glæde og begejstring«, sagde kommissær i Metropolitan Police Cressida Dick i den forbindelse om musikvideoerne.

