Han rappede om drab på YouTube. Siden medvirkede han til at skyde seks personer. Nu er han fængslet

En stemme for marginaliserede

Det paradoksale ved den britiske forskningsartikel er, at den peger på, at hiphopvideoerne på YouTube kan være en faktor bag den øgede kriminalitet. Hiphop har ellers traditionelt haft en kriminalpræventiv effekt.

Helt tilbage ved hiphoppens fødsel i Bronx i 70’erne mente man, at det var bedre, at folk breakdancede, end at de sloges på gaden. Rapskoler bl.a. i Aarhus V har haft succes med at trække unge væk fra gaden og ind i et pladestudie.

Rapmusikken kan tilbyde de unge drømmen om et bedre liv. Et liv, hvor de ikke behøver sælge stoffer. Et liv, hvor man kan rykke ud af ghettoen, spille på Roskilde Festival og tjene penge.

»Rapmusik giver en stemme og status til folk, der normalt er marginaliseret«, siger Mads Krogh, lektor ved musikvidenskab på Aarhus Universitet. Han har forsket indgående i dansk hiphop.

»Her er det okay at være brun i huden. Gangsterrappen kan måske endda gøre det sejt at have været småkriminel«, siger Mads Krogh.

Kig ind i ghettoen

I musikvideoerne kan rapperne invitere seeren ind i deres liv. Ikke bare via musikken, men også via musikvideoerne, der som regel er optaget på gaden i ghettoerne. Effekten kan være intim og autentisk på samme tid.

»Hvis man kobler de sociale mediers dyrkelse af adgangen til noget intimt med hiphopkulturens dyrkelse af autenticitet, så kan man godt tale om, at der er et endnu større behov for at dokumentere, at man er real. Så rapper man ikke bare om det. Så forsøger man også at vise det, man rapper om, i billeder«, siger Mads Krogh fra Aarhus Universitet.

»Musik betyder noget for dem, der bruger den. Hvis vi taler om personer, fra miljøer, hvor kriminalitet betyder en masse, som beskæftiger sig med musik, kan der godt være en sammenhæng. Men jeg er nødt til at slå en streg under, at der kan være en sammenhæng – det betyder ikke, at alle drill-rappere er kriminelle«, siger hiphopforskeren.

Vestlig musik kræver autenticitet

Spørgsmålet om autenticitet er ikke nyt. Hiphop har altid handlet om det ægte gadeliv, og dette krav om sandhedsværdi er gennemgående i hele den vestlige musikkultur. Det gælder også pop og rock.

»Det er grundlæggende i vestlig musik, at vi bedømmer den på originalitet, og originalitet handler om afsenderens intention. Et langt stykke ad vejen lytter vi til musik som et udtryk for afsenderen. Derfor vurderer vi også afsenderens autenticitet«, siger Mads Krogh.