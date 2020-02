Mystisk sag bliver genoptaget: Skuespiller er igen anklaget for at have iscenesat racistisk overfald på sig selv

Var et angreb med reb, skældsord og blegemiddel iscenesat? Retten i Chicago genoptager straffesagen mod Jussie Smollett, der anklages for at have betalt et brødrepar for at overfalde ham.

Offer eller løgner?

Retten i Chicago skal igen kigge nærmere på, hvad der er sandheden om den amerikanske skuespiller Jussie Smollett. Tirsdag blev en straffesag mod skuespilleren nemlig genoplivet, skriver flere amerikanske medier, heriblandt The New York Times.

37-årige Jussie Smollett er anklaget for at have iscenesat et racistisk og homofobisk motiveret overfald mod sig selv. Samme anklage blev ellers droppet af anklagemyndighederne for 11 måneder siden. Ifølge anklagen har Smollett betalt et brødrepar 3.500 dollars for at udføre et overgreb på ham.

Denne gang er det særlig anklager Dan K. Webb, der fører sagen mod Smollett. Det sker efter en dommerbeslutning om, at Cook Countys statsadvokat, Kim Foxx, ikke håndterede sagen ordentligt sidste gang.

Politiet mener, at skuespilleren iscenesatte overfaldet, fordi han var utilfreds med sin løn i tv-serien ’Empire’. I serien blev Smollett kendt som den talentfulde homoseksuelle karakter Jamal.

Uden for skærmen er skuespilleren også homoseksuel og har i mange år været fortaler for homoseksuelles rettigheder. Efter sidste gang sagen var oppe, er Smolletts rolle skrevet ud af ’Empire’.

»Det har været en enormt svær tid«

Det er godt et år siden, at det diskuterede overfald fandt sted. Klokken 2 om natten 29. januar 2019 var Smollett på vej hjem fra en sandwichbutik i kvarteret Streeterville i Chicago. Her mødte han det maskerede brødrepar. Brødrene hældte blegemiddel ud over ham, bandt et reb om hans hals og råbte homofobiske og racistiske ord efter ham.

»Det her er Maga-land«, skulle gerningsmændene ifølge Smollett have råbt med reference til Donald Trumps ’Make America Great Again’-kampagne.

Efter overfaldet optrådte skuespilleren på billeder med synlige skrammer i ansigtet, og politiet indledte en efterforskning af sagen som en hadforbrydelse.

Undervejs i efterforskningen skiftede sagen karakter. Gennem overvågningsoptagelser, afhøring af de påståede gerningsmænd og en gennemgang af en sms-korrespondance mellem Smollett og brødreparret konkluderede politiet, at hadforbrydelsen var et aftalt overgreb.

Alligevel blev anklagerne lagt ned med øjeblikkelig virkning i marts sidste år. Forklaringen var dengang, at skuespilleren indvilligede i at udføre 16 timers samfundstjeneste og opgive de 10.000 dollars, han betalte i kaution for at undgå fængsel. Samtidig var sagen dengang blevet kritiseret for at tage tid og ressourcer fra mere alvorlige voldssager i Chicago.

Beslutningen om at droppe sagen var til stor glæde for den tiltalte skuespiller, der nægtede sig skyldig.

»Jeg ville ikke være min mors søn, hvis jeg var i stand til at gøre noget af det, som jeg er blevet beskyldt for. Det har været en enormt svær tid. Faktisk har det været den værste i hele mit liv«, sagde Smollett til pressen efter beslutningen.

I forbindelse med at anklagerne har fået nyt liv, er skuespilleren ikke blevet anholdt. Han skal i retten 24. februar. Advokater for Smollett har ikke haft nogen kommentarer til de nye anklagepunkter.