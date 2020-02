1 hjerte til DR-serie om familien Asbæk: Det kræver solid vilje ikke at stemple foden gennem skærmen undervejs

Automatisk oplæsning

Åh, tænk, hvis Pilou Asbæk var klog og dyb, hvis Jacob Asbæk kerede sig om andre end sig selv, hvis Patricia Asbæk gik mere op i kunsten, end hvordan man skærer en fransk ost eller skærer andre mennesker ned til sokkeholderne.

Altså, det tænkte jeg faktisk: at der måtte være noget mere bag de store smil og de tykke pengepunge, men nej, ikke efter at have set de fire første afsnit af DR 2’s seneste sæbeopera forklædt som dokumentarserie, ’Familien Asbæk’.

Tilrettelægger Marie Skovgaard sprøjter parfume ud over en af dansk kunsts mest indflydelsesrige familier, ja, dynastier, som Pilou selv kalder det, i stedet for enten at grave dybt eller stikke kritisk eller selv lave kunst.

I stedet ser vi en slags Billed-Bladet som powerpoint – og når vi støder på noget smerteligt i den store kunstgallerifamilie, så tager vi den på stopur, så det, at Martin Asbæk har cancer, endelig ikke tager mere tid og fylde i serien, end det tager at vælge slips til et bryllup.











New Normal-public service

Bevares, folk er mødt på arbejde. Fotografen, klipperen og resten af holdet er mødt op og gået hjem, som de skal, så alt det på gulvet er, som det skal være, mine anbefalinger til deres cv herfra. Jeg forstår bare ikke, hvorfor DR-redaktør Anja Hauch hos produktionsselskabet Monday har bestilt noget, der ligner en reklamefilm.

Holdt i hvid, beige og lyserød, uden fortællestemme eller journalistisk tilstedeværelse og sovset til med strygermuzak fra samlebåndsmusikleverandøren Upright ligner ’Familien Asbæk’ æstetisk set mest en reklamefilm, som den nu meget omtalte fra SAS eller mere præcist den gode gamle ’New Normal’ for Danske Bank, hvor alle de flotte greb og den fineste floromvundne wokeness danser derudad. Men det føles så kynisk og verdensfjernt, som om det aldrig var tænkt som andet end endnu en lumsk og pengegrisk måde at rive til sig på.

Det kan godt være, at kulturminister Joy Mogensen stadig (ja, stadig, vildt, ikke?) er forvirret over, hvad public service er, men det er stensikkert ikke tre timers, ka-ching, gratis reklame til de allerede privilegerede Asbæk’er, selv om det da på et personligt plan er ærgerligt, at de har svært ved at få pengene til at strække til den prins Henrik-suite på Mallorca, hvor Jacob Asbæk sidder med sin Wilhelm Freddie-stok og tænker over ... tja, jeg ved det ikke, for Marie Skovgaard har ikke formået at få det frem, men måske tænker han over muligheden for stigende kunstpriser i de gallerier, der her reklameres for.

Jeg kan simpelthen ikke være den eneste, der denne DR’s seneste overklassereklame så intenst, at det har krævet solid vilje ikke at stemple foden gennem skærmen undervejs

Hemmeligheder, vi ikke må høre

Patricia og Jacob Asbæk – kaldt Mama og Papa – skabte i 1970’erne og 1980’erne et kunstimperium, hvor kendte og kongelige myldrede til deres gallerier. Det gør de stadig. Peter A.G. (fra Gnags) vimser rundt og kigger på dyr kunst og ligner en, der synger en underlig fisk. Kasper Eistrup (tidligere rocksanger, nu portrætmaler for hoffet) er i stald, og Stig fra D-A-D er dj til fernisering (han har afslappet tøj på til formøde og læderbukser med snøre på, når han trykker play på sin Mac).

Foto: DR Stig fra D-A-D er dj til en fernisering

De tre sønner voksede op uden meget (skal vi holde det pænt og sige:) opmærksomhed, mens Papa lavede projekter, og Mama ryddede op efter ham. Thomas og Martin (og deres koner, Tania og Betina) har fulgt forældrene ind i galleriverdenen, og Pilou er blevet et af Danmarks største internationale skuespillernavne, selv om Mama sagde, han var talentløs.

Vi følger dem i deres hverdag, men mest sidder de i sofaer som par og taler med den affekterede overklassedialekt, som det kræver nedarvede millioner på bankbogen at mestre. De fortæller anekdoter, der aldrig går i dybden, men for alles vedkommende lynhurtigt handler sådan lidt om dem selv, som da Martin får cancer, og Pilou straks tænker, at han selv er dødelig og må skrive en bog, hvilket han gør (altså, det gør en ghost writer for ham), der hedder ’Alting sker på en gang’, hvilket den hedder, fordi: »Lige nu sker alting«, som Pilou med dreven skuespillerpatos fremsiger, så der går i hvert fald fem sekunder, før man opdager, at han ikke har noget tøj på.

Foto: DR Pilou Asbæk har udgivet bogen 'Alting sker på en gang' og skuespilleren forklarer i dokumentarserien, at bogen har fået sin titel, fordi: »Lige nu sker alting«.

Det kunne jo faktisk være spændende at forstå, hvordan kunstverdenen fungerede indefra – altså hvordan dælen Martin Asbæk kan sætte sindssyge prislapper på latterlige ting. Alternativt kunne det være spændende at gå i dybden med familiens hemmeligheder, men vi får kun overflade. Her er bare lidt fra paletten af muligheder, man kunne gå i dybden med: Martin har kræft, Thomas har angst, og Pilou har hovedet oppe i røven ligesom sin far og mor, men nej, nej, det skal vi ikke for tæt på. Hvilket overordnet også virker som familiens modus operandi på svære spørgsmål.

Foto: DR Patricia Asbæk sammen med Martin og hans kone, Betina

Men hvad så med at udfolde Patricia Asbæks personlighed i fuldt flor, som den dominerende Mama-drage, Marie Skovgaard præsenterer hende som (eller som Pilous kone, Anna, siger: »Hun er antagonisten«). Se, den dokumentar ville jeg gerne have set. For den ville gå ind i den vanvittige konstruktion, alle familier er, men særligt ind i den vildt privilegieblinde boble, Asbæk’erne lever i, hvor man tromler sine egne børn, men giver dem råd om børneopdragelse, og hvor man føler sig kunstnerisk vigtig, men slet ikke kan se, at man bare laver penge på andres talent og vimser rundt om de rige. Gallerist, kunstrådgiver, kunstmægler ... kunstejendomsmægler ... smag på det.

Avantgarden er blevet konservativ

Det er reklameæstetikkens paradoks, at det er så glat, at det skurrer. De dyre reklamefilm og ’Familien Asbæk’ gør alt det rigtige, men uden hjerte og uden det uberegnelige jeg-ved-ikke-hvad, der løfter det til kunst eller blot værd at bruge tid på.

Der er sket noget sært, men forudsigeligt de seneste år i dansk dokumentar og tv. I en årrække var det en kamp for filmmediet og den kunstneriske dokumentarfilm at distancere sig fra tv-programmet, fra den blotte journalistiske nyhed eller reality, så man dyrkede det visuelle frem for alt andet.

Det objektive blik, fortællerstemmerne og de kritiske spørgsmål blev nedvurderet til fordel for den visuelle stemning, det subjektive blik. Det er publikum, der selv må vurdere, hvad der er op og ned.

Peter A.G. fra Gnags vimser rundt og kigger på dyr kunst og ligner en, der synger en underlig fisk

Det var en god ting, det er stadig en god ting, men det har her i ’Familien Asbæk’ og lignende DR-dokuserier som ’Dubais danske damer’ udviklet sig til ren form uden forbindelse til, hvorfor man gjorde det.

Det var ikke for at lave tandløs tv, der så hipt ud, men for at bringe nye, usete stemmer og stemninger, før undertrykt af de gamle former, til skue. Og det var en forlængelse af filmmediets oprindelige kamp for at etablere sig som værdig kunstgenre i forhold til de dengang finere kunstarter, litteratur og teater – altså også et oprør mod en undertrykkelse.