Nyt vægmaleri af Banksy udsat for hærværk Et nyt kunstværk af den britiske gadekunstner Banksy er blevet vandaliseret i hans hjemby, Bristol.

Et vægmaleri af den britiske gadekunstner Banksy er blevet udsat for hærværk, mindre end to dage efter at det torsdag blev opdaget på en mur i den engelske by Bristol.

På Banksys seneste værk ses en pige holde en slangebøsse, som hun efter kropsholdningen at dømme lige har affyret mod en grå husgavl, hvor der ses en blodlignende plamage lavet af røde roser og blade.

Værket er af lokale blevet tolket som en hentydning til valentinsdag, som i år faldt fredag.

I et opslag på Instagram har den hemmelighedsfulde Banksy bekræftet, at værket er hans.

Ukendte vandaler har med lyserød maling sprayet en nedsættende bemærkning og et hjerte på kunstværket.

Uvist, hvem kunstneren er

Det er uvist, hvem der gemmer sig bag kunstnernavnet Banksy. Det vides, at han kommer fra Bristol, der ligger vest for London, og at han i slutningen af 1990'erne slog sig ned i den britiske hovedstad.

Han har skabt sig et stort navn som kunstner med vægmalerier, som ofte er en kritik af det moderne samfund.

I december blev et andet værk af Banksy vandaliseret i Birmingham.

Hærværket gik ud over et murmaleri, der viste to hvide rensdyr, som i stedet for en kane trak en gadebænk. Få dage efter at kunstværket blev opdaget, forsynede ukendte personer de to rensdyr med røde næser.

Samlere har betalt for hele mure

Banksys værker er så eftertragtede, at samlere har betalt for hele mure for at sikre sig et værk.

I januar 2019 blev et kunstværk på en branddør på spillestedet Bataclan i Paris stjålet.

Vægmaleriet forestiller en pige bag slør med et sorgfuldt udtryk i ansigtet. Det anses som en hyldest til de 90 personer, der blev dræbt under et angreb på spillestedet i 2015.

Banksy laver også malerier på traditionel vis. Et af hans mest kendte har Underhuset i London som motiv, hvor parlamentsmedlemmerne er erstattet af chimpanser.

Værket med titlen 'Devolved Parliament' blev sidste efterår solgt for 9,9 millioner pund (83 millioner kroner på det tidspunkt, red.) på en auktion.

