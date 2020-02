»Jeg har lige set den norske tv-serie om Utøya. Den skal man virkelig se«

Vokalisten Randi Pontoppidan var i tvivl om, hvorvidt hun orkede at se ’22. juli – dagen der ændrede Norge’, men hun fortryder ikke, at hun gjorde det. For ugens kulturforbruger er det at lytte til musik også en slags arbejde. Men Kate Bush får hende til at slappe af.