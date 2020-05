Kendt hackergruppe stjæler prekære oplysninger fra Madonnas advokatfirma

Hackerne kræver nu en løsesum for ikke at offentliggøre de mange personlige og private oplysninger om en række kendte, som de har fået fat i.

En lang række verdenskendte sangere, musikere og skuespillere risikerer at få offentliggjort personlige og private oplysninger, efter at deres advokatfirma er blevet hacket. Det skriver en række amerikanske og internationale medier, blandt andre BBC.

Hackerne påstår, at de har fået fat i 756 gigabyte data med blandt andet kontrakter og personlige mails.

Og de har offentliggjort et screenshot af en af Madonnas kontrakter samt et screenshot af en liste med en lang række kendtes mapper for at vise, hvad de har fået fat i. Samtidig kræver de nu betaling for de mange oplysninger, de angiveligt ligger inde med.

Men ifølge BBC er der ingen oplysninger om, hvor meget hackerne kræver i betaling, eller om advokatfirmaet forhandler med hackerne for at undgå offentliggørelse.

Det er oplysninger om en lang række af de største navne, der nu muligvis er i hackernes besiddelse.

Blandt advokatfirmaet Grubman Shire Meiselas & Sacks klienter finder man ud over Madonna også blandt andre Lady Gaga, Elton John, Rod Stewart, Robert De Niro, U2, Drake, Andrew Lloyd Webber og Mike Tyson.

Hackergruppe har gjort det før

Advokatfirmaet bekræfter i en pressemeddelelse, at selskabet er blevet hacket.

»Vi kan bekræfte, at vi er blevet ofre for et cyberangreb. Vi har orienteret vores klienter og vores medarbejdere. Vi har hyret nogle af verdens bedste eksperter, der er specialister på det her område, og vi arbejder døgnet rundt på sagen«, skriver advokatfirmaet ifølge BBC.

Hackergruppen, der er kendt under navnet REvil eller Sodinokibi, angreb nytårsaften et af verdens største vekselfirmaer, Travelex, der som følge af angrebet måtte lukke sine hjemmesider i 30 lande. Dengang krævede hackerne en betaling på 41 millioner kroner.

Brett Callow, der er er specialist i cybertrusler, siger til BBC, at selskaber, der bliver bliver udsat for den slags angreb, står i et stort dilemma. Hvis de ikke betaler, så offentliggør hackerne de fortrolige oplysninger.

Vælger de at betale, har de intet andet end hackernes ord for, at oplysninger vil blive slettet, siger han.