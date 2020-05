Mig og mit håndværk: »Den der myte med, at det må være så skønt at være kreativ, for så kommer de gode ideer bare ... er noget værre vrøvl«

Blå bog

Mads Odgård

​

Industriel designer, som er særligt kendt for at have skabt bestikket Odgård, lampen Above og de energisparende gadelamper Icon, der hænger rundtomkring i verden. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Har gået på den daværende Skolen for Brugskunst, men forlod uddannelsen til fordel for et job hos Lego som designer. ​

I dag driver han sin egen tegnestue og arbejder primært med minimalistisk design for blandt andet Louis Poulsen, Carl Hansen & Søn, Coop og Fischer Möbel.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​





