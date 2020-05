Børn laver fantasifulde bøger i frimærkestørrelse til nationalbibliotek

I et forsøg på at underholde britiske børn, mens landet er lukket ned, har nationalbiblioteket bedt dem om at lave miniaturebøger til en ny digital samling.

Litteratur. »Kalder alle børn – vi har brug for jeres fantasi!«. Sådan skriver The British Library i et opslag på Twitter. Biblioteket er nemlig i gang med at skabe et virtuelt bibliotek for mikrobøger. Og man ser gerne, at alle bøgerne kommer fra børn.​​