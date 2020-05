Matt Damon tager røven på irsk lokalradiostation

Som en form for spøg efterlyste en lokalradio i Dublin hollywoodstjernen Matt Damon, der er i coronakarantæne i en forstad til byen, og opfordrede ham til at ringe ind. Det gjorde han så.

Da værterne på lokalradioen Spin 1038 i Dublin fandt ud af, at filmstjernen Matt Damon var i coronakarantæne i forstaden Dalkey, indledte de en kampagne i radioen, hvor de opfordrede ham til at ringe ind.

Det var aldrig rigtig alvorligt ment, indrømmer den ene af værterne, Nathan O’Reilly, over for BBC. Jagten på Matt Damon blev mere sådan en fast gimmick i radioen, der også snakkede med folk, som havde set Matt Damon jogge i en park eller svømme i havet.

»Men ingen af historierne fik os tættere på, de var bare interessante fortællinger. Vi gjorde det i seks uger, og så accepterede jeg nederlaget: Jeg sagde: Det kommer aldrig til at ske«, fortæller Nathan O’Reilly til BBC’s program ’Goodmorning Ulster’.

Men som alle ved, bliver vedholdenhed ofte belønnet.

Matt Damons assistent ringede og spurgte, hvornår de ville interviewe ham.

»Han sagde: »Drenge, Matt har lyttet til jeres program. Han vil gerne være med««, fortæller Nathan O’Reilly til BBC.

Han og medværten Graham O’Toole var forbløffede og mente, at det nu var dem, der blev udsat for en prank.

Det var først, da Matt Damon via et videolink onsdag morgen faktisk ringede til programmet, de blev overbevist om, at den var god nok. Og det var næsten for meget.

»Jeg har det, som om jeg skal kaste op«, fortalte Nathan O’Reilly den verdensberømte hollywoodstjerne.

Skulle filme med Ridley Scott

Matt Damon og hans familie var altså endt i coronakarantæne i Dalkey. Damon skulle spille med i Ridley Scotts næste film, ’The Last Duel’, men i begyndelsen af marts, kort tid efter at familien var landet, blev produktionen lukket ned på grund af covid-19, og siden har Matt Damon og hans familie boet i formel 1-køreren Eddie Irvines hus i Dublin-forstaden Dalkey.

Da Matt Damon endelig kom igennem til radioprogrammet, fortalte han, at han havde hørt deres opfordring allerede en måned tidligere.

»Jeg sad i bilen med mine børn, da jeg hørte jer tale om alt det her, og I opgav det nummer, jeg kunne ringe ind på. Jeg forsøgte at huske nummeret, da jeg gik ind i huset, men så begyndte min kone at tale om et eller andet, og så glemte jeg det igen«, fortalte Matt Damon til lokalstationen.

Lige siden havde han lyttet efter nummeret, når han hørte programmet, men uden held. Det var først, da hans kone fortalte ham, at han da var en stor idiot, han kunne jo bare slå nummeret op på Spin 1038 i stedet for at sidde og vente på, at værterne sagde det igen, at det lykkedes ham at komme i kontakt med radioen.

Han sagde også, at U2-forsangeren Bono, som bor tæt på Matt Damon i Dalkey, havde gjort ham opmærksom på, at der var et radioprogram, der forsøgte at få fat i ham.

I det 15 minutter lange interview fortalte Matt Damon, at hans ældste datter, Alexia, der var ladt tilbage i New York, hvor hun går på college, var blevet smittet med covid-19, men var kommet fint igennem sygdommen.

»Vi har de tre yngste her, og vi bliver forenet med hende i slutningen af måneden, men alle har det godt«, sagde Matt Damon.

Han fortalte også, at han ikke kunne forestille sig noget bedre sted at være i karantæne end Dalkey, og at han nærmest følte sig skyldig over, at han og hans familie oplevede en så stressfri coronanedlukning.

»Jo, vi skal blive inden for 2 kilometer fra vores hus, men inden for de 2 kilometer er der skov, og der er havet. Jeg kan ikke forestille mig noget sted, man hellere ville være. Jeg syntes, det var fantastisk for to måneder siden, men nu, hvor alt er sprunget ud ... det er helt latterligt«, sagde han.

Matt Damon regner med at have et par måneder mere i Dalkey, når optagelserne til ’The Last Duel’ bliver genoptaget.