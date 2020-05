Han har været tavs i flere år. Nu går den ukendte partner til modangreb i danmarks-historiens største advokatskandale

Sagen kort

Omfattende svindel

Johan Schlüter Advokatfirma gik konkurs for fem år siden, fordi advokatfirmaet via sit datterselskab Registrering Danmark havde svindlet for over 100 millioner kroner. Pengene var taget fra de rettighedsmidler, som de to selskaber administrerede for film- og tv-producenterne.

To af de tre ejere og partnere i Johan Schlüter Advokatfirma – Johan Schlüter og Susanne Fryland – er dømt for den omfattende svindel, mens den tredje partner, Lars Halgreen, ikke blev tiltalt eller dømt for svindlen.