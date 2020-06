Store forlag trækker 'nødbibliotek' med 1,3 millioner gratis bøger i retten

Nonprofitorganisation siger, at de har skabt et ’nødbibliotek’ under coronakrisen. En række forlag mener, at de stjæler forfatternes og forlagenes penge.

Et nødbibliotek.

Sådan kalder nonprofitorganisationen Internet Archive de 1,3 millioner bøger, de har gjort frit tilgængelige til lån på nettet, efter de fleste amerikanske biblioteker er lukket på grund af covid-19.

Tyveri, kalder forlag og forfattere det.

Det skriver New York Times.

Nu trækker en række forlag som Penguin Random House, HarperCollins, Hachette og Wiley organisationen i retten for brud på ophavsretten.

»Der er ikke noget som helst innovativt eller omvæltende ved at lave komplette kopier af bøger, du ikke ejer rettighederne til, og så forære dem væk«, siger Maria A. Pallante, der er præsident for sammenslutningen af amerikanske forlag til New York Times.

Internet Archive er et onlinebibliotek med det formål at gøre al viden tilgængelig for alle. Bibliotekets stifter og chefbibliotekar, Brewster Kahle, mener ikke, at det han gør, er anderledes end andre biblioteker.

»Som et bibliotek anskaffer Internet Archive sig bøger og låner dem ud, som biblioteker altid har gjort«, skriver han i en mail til New York Times.

Han skriver, at han har fjernet restriktionerne på udlån, fordi de amerikanske biblioteker for tiden er lukkede, og fordi landets skolelærere ifølge Kahle mangler bøger til deres undervisning. Sagsøgerne mener modsat, at han piratkopierer bøger uden at betale de licensaftaler, andre biblioteker betaler for, hvis de låner bøger ud digitalt.

Internet Archive er mest kendt for Wayback Machine, et system, der arkiverer sider på nettet, så de bliver bevaret selv, når de lukker.