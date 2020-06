»Stop med at være et røvhul«: Harry Potter-forfatter beskyldes for transfobi

J.K. Rowling er kommet i både mod- og medvind på Twitter, efter hun har skrevet et tweet, der beskyldes for at være transfobisk.

»’Mennesker, der menstruerer’. Jeg er sikker på, der plejede at være et ord for den slags mennesker. Nogen, hjælp mig. Wumben? Wimpund? Woomud?«.

Sådan skrev forfatteren bag Harry Potter-bøgerne, J. K. Rowling, i et tweet, hvor hun linkede til en artikel med rubrikken »Holdning: At skabe en mere lige verden efter Covid-19 for mennesker, der menstruerer«.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Opslaget har fået 29.000 kommentarer, hvoraf mange handler om, hvorvidt J.K. Rowlings kommentar var diskriminerende overfor transseksuelle.

»Hej! Jeg er en mand! Jeg menstruerer! Stop med at være et røvhul!«, lyder en kommentar fra Zeke Smith.

Hi! I'm a man! I menstruate! Stop being an asshole! — Zeke Smith (@zekerchief) June 6, 2020

»Her er et billede af mig og min mor. Jeg menstruerer. Det gør hun ikke. Ikke alle, der menstruerer, er en kvinde, og ikke alle kvinder menstruerer«, skriver Twitter-brugeren Ruairí.

Here’s a snap of me and my mum. I menstruate. She doesn’t. Not everyone who menstruates is a woman, and not all women menstruate. pic.twitter.com/VOJKacFDu6 — Ruairí (@morningruairi) June 7, 2020

I flere opfølgende tweets uddyber og forsvarer J.K. Rowling sit omdiskuterede opslag.

»Jeg kender og elsker transseksuelle mennesker, men at slette konceptet køn fjerner muligheden for mange for meningsfuldt at diskutere deres liv. Det er ikke had at sige sandheden«, skriver hun blandt andet.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Det er ikke kun modstand, forfatteren møder på det sociale medie. Flere bakker hende også op. Det gælder blandt andre komikeren, tv- og radioværten Jonathan Ross.

»Jeg har spist for mange brownies. Igen. Åh, og forresten. J.K. Rowling har både ret og er storslået. Til dem, der beskylder hende for transfobi, læs, hvad hun skrev. Det er hun tydeligvis ikke«, skriver Jonathan Ross på sin Twitter-profil.

I just ate too many brownies. Again. Oh, and also. @jk_rowling is both right and magnificent.For those accusing her of transphobia, please read what she wrote. She clearly is not. — Jonathan Ross (@wossy) June 7, 2020

Det er ikke første gang, at J.K. Rowling er involveret i en offentlig debat om transkønnede. I december gav forfatteren sin støtte til en kvinde, der mistede sit job som skatteekspert ved en tænketank, efter hun på Twitter skrev om sin bekymring vedrørende en britisk lov. Loven vil gøre det muligt for mænd at erklære sig transkønnede og dermed få adgang til for eksempel kvinders omklædningsrum i svømmehallerne.