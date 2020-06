»Whatever it fucking takes!«: Nogle af de nye studenter bliver løver, men Svend Brinkmann savner lige så meget pindsvin

Automatisk oplæsning

For et år siden skrev jeg ved denne tid en tale til årets studenter. Jeg havde selv 25-års studenterjubilæum og holdt talen i en propfyldt sal på Herning Gymnasium. Studenterne og deres familier sad tæt denne varme dag. Der blev sunget og råbt hurra. I år er den slags forbudt på grund af en virus, som ingen kendte sidste år. Nu sætter den dagsordenen på nærmest alle områder.

Klumme Moderne mennesker 'Moderne mennesker'er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden og skrives på skift af et panel af skribenter. I denne uge: Svend Brinkmann, psykologiprofessor og forfatter.



Den slags kan få folk til at konkludere, at alt er totalt uforudsigeligt. Der kan blive vendt op og ned på vores verden på få øjeblikke, og vi kan ikke bruge fortidens indsigter til ret meget. Hvis jeg skulle holde talen i år, ville jeg sige, at det er en forkert konklusion.

Vi kan tværtimod lære meget af, hvordan mennesker og samfund tidligere har reageret på epidemier. Vi kan trække på de erfaringer, som ikke bare lægevidenskaben har gjort sig, men også konsultere de filosoffer, kunstnere og forfattere, der siden pestens tid har beskrevet og analyseret de menneskelige vilkår i lyset af verdens uforudsigelighed og individets sårbarhed.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal tænke nyt. Enhver tid og kultur skaber en idealforestilling om, hvordan mennesket skal være, og måske er tiden kommet til at føje nye punkter til vores forståelse af det gode menneske.

Den måske vigtigste dyd

Siden antikken har det gode menneskes egenskaber været kendt som dyder. I dag signalerer det begreb noget kedeligt og skinhelligt, men det henviser egentlig bare til det, som man skal være for at realisere en særlig ideel form for liv. Dyder er det, der kræves for at være et godt menneske, og der er udviklet en decideret dydsetik til at undersøge dem.

Jeg sidder og læser den danske filosof Mogens Pahuus’ fine bog om eksistens og natur, og heri gennemgår han de dyder, der har stået i centrum i forskellige epoker af den europæiske historie: Antikken lagde vægt på de såkaldte kardinaldyder som visdom, mod, besindighed og mådehold.

Med kristendommens fremvækst blev fokus flyttet til tro, håb og kærlighed, der prægede hele middelalderens tænkning. Så opstod det borgerlige samfund, hvor der blev lagt vægt på selvforsørgelse, orden, flid og sparsommelighed, hvilket blev modsvaret i romantikken og senere tiders modvægt til borgerligheden. Her kom dyderne til at være umiddelbarhed, ægthed og forvandlingsduelighed – eller det, der i nutidens jobannoncer hedder fleksibilitet og omstillingsparathed.

Måske er den vigtigste dyd at være åben over for verden for at kunne vurdere, hvilke af disse egenskaber der er mest brug for i lyset af de problemer, menneskeheden har.

Dyderne kan jo alle være væsentlige givet de rette omstændigheder. Det nødvendige opgør med stivnede, autoritære former i efterkrigstiden – inkarneret i det mytiske år 1968 – førte til en fejring af overskridelse, fornyelse og selvstændighed.