»Say Their Names«: Anerkendt magasin hylder George Floyd, Breonna Taylor og mange flere med opsigtsvækkende forside

Forsiden af New Yorker er i næste uge et mindesmærke for alle afroamerikanere, der har været eller bliver udsat for racisme.

Det hedder kunstværket på forsiden af det anerkendte amerikanske magasin New Yorker næste uge.

Øverst på forsideillustrationen, som er lavet af Kadir Nelson, ses George Floyd, der blev dræbt af politiet i Minneapolis sidste måned, og hvis død har igangsat antiracistiske demonstrationer verden over.

Nedenfor, under George Floyds skuldre, er en række afroamerikanske ansigter og kroppe. Hver symboliserer de et punkt i historien over vold mod afroamerikanere i USA.

På New Yorkers hjemmeside kan man finde en visuel gennemgang af, hvem menneskene på coveret er. Blandt andre ses sorte mænd og kvinder, der ligesom George Floyd er blevet dræbt af det amerikanske politi.

Ligeledes er ikoner fra den amerikanske borgerrettighedsbevægelse og historiske begivenheder tegnet på coveret. For eksempel ses Rosa Park, der i 1955 nægtede at rejse sig for en hvid mand i en bus i Montgomery, Alabama.

Nederst på illustrationen er sorte mennesker, der blev gjort til slaver, tegnet liggende tæt side om side. Mange slaver blev navngivet af slaveejeren. I New Yorkers gennemgang af illustrationen omtales de som »de unavngivne«.

Det er kun, når vi accepterer, at disse mord er en del af vores delte historie, at vi måske kan være i stand til at bevæge os mod en mere retfærdig verden Françoise Mouly, designchef på New Yorker

Ifølge The Washington Post beskriver kunstneren bag coverbilledet, Kadir Nelson, værket som et mindesmærke for alle de afroamerikanere, der har været eller bliver udsat for racisme i USA og resten af verdenen.

Til mediet forklarer designchefen hos New Yorker, Françoise Mouly, at alle skal vide, hvad sorte amerikanere skal stå model til hver eneste dag.

»Det er kun, når vi accepterer, at disse mord er en del af vores delte historie, at vi måske kan være i stand til at bevæge os mod en mere retfærdig verden«, siger Françoise Mouly til The Washington Post.