Anders Haahr Rasmussen: Stik dine intentioner skråt op, Djokovic

Kender du det, at nogen gør dig fortræd, og deres første reaktion er at forsikre dig om, at det ikke var med vilje? Det er noget sjovt noget.

Bare rolig, den her klumme handler ikke om tennis, selv om den indleder med at beskrive, hvad der skete, da verdens bedste tennisspiller blev diskvalificeret under sin kamp ved US Open tidligere på ugen. Novak Djokovic havde lige tabt sit serveparti og slog i frustration bolden væk fra sig. Den ramte linjedommeren på struben. Hun sank til jorden i smerte, Djokovic tilså hende, inden han talte sin sag over for turneringens referee: »Det var ikke min intention at ramme hende«.

Det kan minde lidt om den måde, offentlige personer reagerer på, når de har kvajet sig. I sommerferien var det tenoren Andrea Bocelli, der opfordrede italienerne til at bryde karantænereglerne, for det der covid-19 kunne umuligt være så slemt, han kendte i hvert fald ikke selv nogen, der var røget på intensiv, så hvorfor tage det hele så tungt?