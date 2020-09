Lise Garsdal har genlæst svensk forfatter: Lige nu taler vi alle om sexchikane. Men vi må ikke glemme den sexisme, de ikke-knaldbare kvinder udsættes for

Harmen over det sexistiske magtmisbrug af unge kvinder i mediebranchen og lettelsen over selv at være ude over gramsealderen meldte sig i nævnte rækkefølge efter Linde-sagen. Dernæst trængte visse passager fra Malin Lindroths bog om den ’ikke-knaldbare’ kvinde, den moderne pebermø, sig på, skriver Lise Garsdal i denne klumme.