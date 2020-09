Ny dom kan få store konsekvenser for Banksy

Den britiske graffitikunstner Banksy er et navn, de fleste kunst- og kulturinteresserede er stødt på. Ingen ved dog, hvem denne Banksy egentlig er, fordi han har insisteret på at være anonym.

Og nu slår en en ny EU-dom slår fast, at Banksy ikke kan have ophavsret på sine værker – altså beskytte sine værker mod at blive kopieret – når han er anonym.

Det er Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, der har fældet dom i en to år gammel retssag, hvor firmaet Full Colour Black, som laver lykønskningskort, ville bruge et Banksy-motiv på deres kort – og Banksy endte med at tabe.