Radikal og overset? Hmm, måske ikke: En papkasse med gamle spolebånd ændrer fortællingen om denne danske pioner

Der er dukket en papkasse op – med 80 spolebånd og et væld af værker, lyde og optagelser, som ved et lykketræf undgik at blive smidt ud af Danmarks Radio og i stedet blev leveret hjem til ejeren Else Marie Pade, hvor den siden har stået urørt. Kassen rummer bl.a. hendes bånd fra tiden som ansat ved radioen, og de er lige nu ved at blive digitaliseret, kategoriseret og gennemlyttet.

Båndene har vist sig at rykke ved den almindelige opfattelse af komponisten, og det har folkene i radiokollektivet The Lake lavet en fin podcastserie om. Det er en lille opdagelsesrejse i den danske musikhistorie med Pade i centrum, der samtidig giver plads til en række nye værker, meget få kender til.

De fleste musikinteresserede kender til Else Marie Pade. Formentlig har de hørt om hende fortalt lettere sensationelt som kvinden, der efter Anden Verdenskrig var en pioner inden for elektronisk musik og så radikal i sin kunst, at hun ikke blev hørt i sin samtid. Og at hun først blev kendt og anerkendt efter årtusindskiftet, da en flok unge musikvidenskabsfolk og elektroniske komponister opdagede hende og remixede hendes værker.