Begik kunsttyveri og sendte det live på Facebook: »Vi tager det tilbage, som blev stjålet fra os«

I betragtning af at han risikerede 10 års fængsel for sin forbrydelse, kan man ikke beskylde Emery Mwazulu Diyabanza for at forsøge at skjule sit tyveri. Tværtimod.

12. juni købte han sammen med tre medsammensvorne billet til museet Quai Branly i Paris og gik ind. Mens et kamera optog og livestreamede kvartettens museumsbesøg på Facebook, satte de kursen mod samlingen af afrikanske genstande.

Undervejs forklarede den 42-årige Mwazulu Diyabanza, der er født i Congo, men bor i Frankrig, om grunden til besøget.