Morten Messerschmidt vil overtage ministerpost, der normalt ligger helt i bund af hierarkiet

Hvis nogen har undret sig over, hvorfor partiets næstformand, Morten Messerschmidt, har overtaget posten som kulturordfører fra Alex Ahrendtsen, giver han nu en forklaring til Berlingske.

Normalt rangerer den ordførerpost ikke højt i det politiske hierarki, ligesom kulturministerposten også rangerer som en af mindst vigtige ministerposter. Men ikke for Messerschmidt og Dansk Folkeparti.

»Jeg vil sige det sådan, at kulturpolitikken er definerende for et land, et lands sjæl og et folks måde at anskue sig selv på. Derfor har jeg altid haft det sådan, at hvis vi engang skulle gå i regering, ville kulturministerposten være den allermest attraktive,« siger Morten Messerschmidt til Berlingske.

Han fortæller, at posten som kulturordfører længe har stået meget højt på hans ønskeseddel, men at han har »tøjlet« sine lyster, fordi Alex Ahrendtsen har gjort det så godt på posten.

Fokus på kulturkristne værdier

Under den borgerlige regering lykkedes det i høj grad Dansk Folkeparti og Alex Ahrendtsen at sætte dagsordenen på kultur- og medieområdet med fokus på dansk kulturarv og provinsen.

Fregatten ’Jylland’, Jellingstenene og Den Gamle By i Aarhus, kulturarv på De Vestindiske Øer, retskrivningsordbogen og flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder, digterpræsten Kaj Munks minde, Underholdningsorkesteret og Vikingeskibsmuseet har nydt godt af de særbevillinger, DF har hentet hjem ved de seneste årtiers finanslove.

De mest synlige og omdiskuterede resultater af Dansk Folkepartis indsats er de omfattende besparelser i DR og lukningen af Radio24syv med et krav om, at 70 procent af redaktionen skulle arbejde mindst 110 kilometer fra hovedstaden.

I mange år har Alex Ahrendtsen været synonym med partiets kulturpolitik og blev opfattet som landets mest indflydelsesrige kulturpolitiker, men nu har partiet med Morten Messerschmidt fået en næstformand, der selv vil være den.

Siden Morten Messerschmidt i sommer blev næstformand for sit parti, har han fokuseret på kultur og kristne værdier og et opgør med venstreorienterede skoler, medier og museer som noget af det vigtigste for sit parti.