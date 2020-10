Hun skrev om sexisme i musiklivet: »Jeg har modtaget hadbeskeder og tomme trusler fra advokater«

Kvindelige musikere gider ikke høre flere dumsmarte bemærkninger om deres kroppe. De vil ikke befamles bag scenen eller ved kaffemaskinen på kontoret. De vil ikke have at vide, at de er for gamle, når de runder 26 år. Eller at de hellere må lade være med at få børn. Eller at der desværre kun er plads til én kvinde i deres genre. Og at den plads allerede er taget.

Sådan lød det fredag, hvor Politiken ud fra 97 musikere og branchepersoners personlige vidnesbyrd om en branche, hvor mændene stadig sidder tungt på magtens stole, kunne fortælle historien om, hvordan sexismen trives i den danske musikbranche.

Den svenske musikjournalist Annah Björk, der sidste år udgav bogen ’Ni måste flytta på er’ om sexisme i musikbranchen, er enig i, at branchen har et problem. Og at der ikke bliver gjort nok for at ændre det. Vi har bedt hende uddybe synspunkterne.