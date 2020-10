Foto af statsministers kavalergang sætter sindene i kog på internettet

Som politiker er det en del af jobbet at være en offentlig person, der skaber overskrifter. Og ikke kun for ens politik. Og det mærker den finske premierminister, Sanna Marin, i høj grad i disse dage. Emnet har med alt andet end hendes politik at gøre. Det er derimod hendes kavalergang, som er i fokus.

Det er et fotografi taget til Trendi Magazine i forbindelse med et interview, som har skabte røre. Premierministeren er iført et jakkesæt. Uden skjorte. Og uden bh, hvilket efterlader et bart stykke hud.

Ifølge YLE og SVT har billedet ført til stor kritik på sociale medier, hvor flere tilkendegiver, at det er upassende, at en kvinde i Sanna Marins stilling viser så meget hud.

Og som modreaktion på kritikken er hashtagget #imwithsanna nu opstået.

Over 1500 mænd og kvinder har taget billeder af sig selv med et outfit lig Sanna Marins.

Men hvordan kan et enkelt billede skabe så stærke reaktioner?

Direktør for Kvindemuseet Julie Rokkjær Birch giver til DR sit bud:

»Det har den, fordi det bryder med vores vante forestillinger om køn og magt. Vi er efterhånden vant til at se både mænd og kvinder i magtpositioner, men fremtoningen af magt er stadig primært maskulin med enten jakkesæt eller spadseredragt. Marins billede er en demonstration af kvindelighed og magt i forening«, siger hun til DR.