Intet mindre end en katastrofe: Joy Mogensen får skarp kritik for forslag om flere musicals på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater skal sættes mere fri af de restriktioner, der i dag lægger bånd på teatrets muligheder for at opsætte musikteater.

Sådan lyder meldingen fra kulturminister Joy Mogensen (S), inden hun og Folketingets partier torsdag tager fat på forhandlingerne om en ny flerårsaftale for teatrets virke.

»Vil man gerne have et teater, der byder på mere til flere, sådan som Det Kongelige Teater gerne vil, og som jeg synes, vi skal skabe gode rammer for, så skal man ikke lægge for mange restriktioner på. De skal have mulighed for at bevæge sig, når teatergenren bevæger sig«, siger hun.

Særligt når det kommer til opførelser af musicals bliver det i den nuværende aftale indskærpet, at bevæger teatret sig uden for kerneopgaverne med ballet, opera og skuespil, bør det »være entydigt«, at en opsætning kan præges med et eget kunstnerisk udtryk, som »rummer en eller anden form for kunstnerisk nødvendighed«, hedder det. Har en opsætning overvejende tidligere været sat op på kommercielle teatre i Danmark og i udlandet, »bør Det Kongelige Teater – kun i tilfælde, hvor der er tale om en meget markant kunstnerisk nytænkning – sætte et sådant stykke op«, lyder det.

De definitioner er for rigide, mener Joy Mogensen.

»Det bør vi tage en diskussion om, så Det Kongelige Teater kan få en bredere rolle og række ud til større dele af befolkningen«, siger kulturministeren, der selv har det som erklæret mål, at flere ikke-brugere får glæde af de statsstøttede kulturtilbud i bred forstand.

Men de nuværende begrænsninger er der vel, fordi der findes et populært privatdrevet udbud inden for netop musikteater og musicals. Hvorfor skal det offentlige subsidiere de genrer?

»Jeg forstår sådan set godt, at man indførte restriktionerne i sin tid, hvor denne del af teaterscenen stadig var mere skrøbelig. Men det er ikke længere en spæd eller kun muligvis holdbar forretning. Samtidig er det kunstneriske genrer, der udvikler sig. Der er de velkendte musicals, men der er også en række mellemgenrer, hvor Det Kongelige Teater skal have mulighed for at finde en egen hylde i respekt for de andre musicalproducenter i Danmark«.

Kannibalisering

Spørger man på Det Ny Teater, vil det dog være intet mindre end en katastrofe, hvis politikerne fjerner restriktionerne. Her mener teaterdirektør Niels-Bo Valbro, at Det Kongelige Teater allerede i dag sætter forestillinger op, der ifølge ham hører hjemme i rent kommercielt regi.

»I fire ud af fem tilfælde er det forestillinger, som tidligere har været opsat på Det Ny Teater, og det har påført os et tab, fordi vi så ikke har kunnet opsætte dem igen«, siger han.

Skal Det Kongelige Teater til at spille kommercielt teater med en halv milliard kroner i offentlig støtte i ryggen, vil det være helt unfair konkurrence Niels-Bo Valbro, direktør, Det Ny Teater

Får Det Kongelige Teater yderligere frit slag, kan det betyde døden for de kommercielle aktører, advarer teaterdirektøren:

»Skal Det Kongelige Teater til at spille kommercielt teater med en halv milliard kroner i offentlig støtte i ryggen, vil det være helt unfair konkurrence og føre til, at Det Kongelige Teater kannibaliserer på musicalteatrene, der modtager ingen eller meget lille produktionsstøtte. Det får vi ikke mere, men mindre teater af«.

En anden af landets store kommercielle musicalproducenter, Jesper Winge Leisner fra One And Only Musical Teater, der står bag populære musikforestillinger som ’Elsk mig i nat’, ’Den eneste ene’,’Grease’ og ’Saturday Night Fever’, er langt mindre bekymret.

»De vil formentlig tage store musicals op, som sådan nogle som os har svært ved at lave. Så fred med det«, siger Jesper Winge Leisner.

Ikke mindst ser han muligheder for samarbejde med Det Kongelige Teater.

»Vi har fået rettighederne til Karen Blixens ’Min afrikanske farm’, og den vil vi meget gerne samarbejde med Det Kongelige Teater om, så vi kan få en stor, international Karen Blixen-musical. Det har vi allerede haft drøftelser med teatret om, inden covid-19 stoppede alting«.

Vi er meget skeptiske Morten Messerschmidt, kulturordfører, Dansk Folkeparti

I Dansk Folkeparti er kulturordfører Morten Messerschmidt ikke meget for at øge Det Kongelige Teaters spillerum:

»Det er vi ikke begejstrede for. Der er et privat marked for musicals, og der er jo allerede en form for fleksibilitet, så Det Kongelige Teater også kan lave musicals. Derfor må det kræve meget gode argumenter fra ministeren, hvis teatret skal have yderligere fleksibilitet. Vi er meget skeptiske«.

Samme toner lyder fra Birgitte Bergman i Det Konservative Folkeparti.

»Det er meget vigtigt for os, at man ikke kommer til at konkurrere med de private teatre. Jeg er ikke kun afvisende, men det kræver, at det gælder helt ekstraordinære ting, Det Kongelige Teater kan levere, som ingen andre kan«.