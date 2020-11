Kulturpolitik fylder stort set intet i amerikansk politik. Men vil det ændre sig med Joe Biden?

Hvad vil det betyde for kunst- og kulturlivet i USA, om det er Trump eller Biden, der sætter sig til rette bag skrivebordet i Det Ovale Kontor?

Det er ikke kun interessant for USA’s egen kulturbranche, men for den internationale fødekæde inden for kunst- og kulturlivet, der ofte ser til Staterne efter inspiration og udvikling. For det kan godt være, at vi ryster på hovedet ad, hvad der foregår i amerikansk politik, men vi bopper stadig med hovedet i takt til de kulturelle rytmer derovre fra.

Biden har i sin tid som politiker støttet kunst og kultur, Trump har ikke. Men hvor er det, de to politikers kultursyn adskiller sig?