Årets indvielse: Der blev skålet og instagrammet bag mellemdyre solbriller. Og spillet petanque. Siden har ingen brugt banen

Skæbnen vil, at jeg endnu ikke har fået set Ancher-udstillingen på SMK. Altså en af årets mest hypede udstillinger og et must see fra folkene inde på landets nationalgalleri.

Den pligtopfyldende engel på den ene skulder har råbt mig i øret, at nu er det nu! Den pligtudmattede djævel på den anden har lokkende hvisket: Vent til sidste dag med at se den, mand. Udskyd dog. Og så udskød jeg lidt mere.

Og så lukkede landet pludselig ned, lyset slukkedes, og gardinerne blev trukket for. Og nej, jeg kom heller ikke lige forbi Skagens Museum, hvor udstillingen blev vist over sommeren, på trods af at jeg i år ikke rejste meget længere end ind i mig selv.