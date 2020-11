Se billederne: Verdens bedste naturfotos kommer til København

Foto. Kan ske, det alene er det menneskelige øje, som vil se sorgen over tabet af både frihed og familie i blikket på en lænket babyabe. Faktum er, at den australskengelske fotojournalist Paul Hilton blev tilbudt at købe den unge makak på fuglemarkedet på indonesiske Bali. Her ender abeungerne typisk, når deres mødre er blevet dræbt som skadedyr på de dyrkede marker, der breder sig på bekostning af primatens naturlige levesteder i Sydøstasiens skove.

Mens makakkerne kan sælges lovligt på markedet til et liv som kæledyr, i zoologiske haver eller som medicinske forsøgsdyr, bliver ungerne af de truede orangutanger gemt helt væk i baglokalernes mørke til salg på det illegale marked. Det befolkes af korrupte embedsmænd og organiserede kriminelle, der rekrutterer og bevæbner krybskytter, fremgår det af Hiltons fotofortælling, som indbragte ham den prestigefulde pris ’Wildlife Photographer of the Year 2020’ i denne kategori. Nu er udstillingen fra Londons Natural History Museum af alle konkurrencens vinderprojekter nået til København.

Her kan offentligheden fra 4. december møde såvel de frie som ufrie vilde dyr på Statens Naturhistoriske Museum – på nogle af de i alt 99 fotografier af naturens underfulde verdener og de trusler, økosystemerne og biodiversiteten står over for.