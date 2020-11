Førende ordbog: Året har været for vanvittigt til at fremhæve et enkelt ord

Hvert år plejer Oxford Dictionaries at kåre årets britiske ord. Men 2020 har været alt for ordrigt til bare at vælge et enkelt. Derfor udsender ordbogsredaktionen i stedet en hel stime af ord, der kendetegner 2020.