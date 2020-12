»Biler er blevet trukket væk«: Folk valfarter til ufremkommelig ørken, hvor mystisk monolit blev fundet

En mystisk rektangulær og 4 meter høj monolit i stål dukkede for to uger siden op i Utahs ørken. Og det fik mange til at spekulere: Var det rumvæsner, der havde været på spil? Afdøde eller nulevende billedhuggere? Eller måske bare et par spasmagere? Var der i virkeligheden tale om et kunstværk? Eller måske snarere rumskrot?

Men folk blev ikke ved spekulationerne. Mange er også valfartet til området.

DPS, Utahs afdeling for offentlig sikkerhed, har ellers fra begyndelsen holdt monolittens præcise placering hemmelig for at undgå, at science fiction-fans og konspirationsteoretikere i stimevis ville bevæge sig ud i området, hvor der er stor risiko for at strande.

I et Facebook-opslag opfordrer myndighederne nu alle til at holde sig væk fra området. Direkte henvendt til de mange besøgende, som er hastet til området og har efterladt spor i form af diverse efterladenskaber, lyder det i opslaget:

»Vi anbefaler, at man holder sig væk fra området, hvor der ikke er nogen telefondækning, og hvor det er nødvendigt med terrængående køretøjer – personbiler er allerede blevet trukket væk fra området«.

Der dog ikke andet at se end en lille trekantet metalplade, hvor pælen tidligere stod placeret. Figuren forsvandt nemlig på uforklarlig vis for et par dage siden.

Monolitten var ulovlig, fordi den var placeret uden tilladelse på offentlig grund. Politiet i Utah har meddelt, at de ikke har ressourcer til at sætte en større efterforskning i gang for at finde ud af, hvem der har fjernet monolitten, ifølge The Guardian.

I mellemtiden er der dukket en ny lignende monolit op. En mystisk metalpæl er således blevet fundet tæt på det historiske Piatra Dacian-fort i den østlige del af Rumænien, skriver Sky News.

Og den har en slående lighed med den i Utah. I Rumænien er der angiveligt heller ingen, der ved, hvorfor pælen er placeret midt ude i ingenting. Den står dog stadig, hvor den blev fundet.