»Et stort illusionsnummer«: Kun 43 har fået særlig coronahjælp

Bandet Johnny Deluxe har kun spillet én enkelt koncert siden nedlukningen i marts. Normalt plejer de at have mellem 60-70 i samme periode, fortæller bandmedlemmet Jakob Glæsner. Alligevel har både han og forsanger Noam Halby nu helt droppet at søge coronahjælp, fordi kravene er for svære at leve op til. Her ses de til Melodi Grand Prix 2009.