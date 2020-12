Drømmen om et nyt museum i Københavns Havn er tættere på at gå i opfyldelse

Drømmen om at istandsætte Vestindisk Pakhus på den københavnske havnefront og indrette et kolonihistorisk center eller museum på nogle af etagerne har fået ny næring.

For regeringen har sammen med sine støttepartier afsat 1 million kroner på finansloven til en forundersøgelse af, hvordan man styrker forskning i og formidling af Danmarks kolonihistorie. Og både Enhedslisten, SF og Radikale Venstre lægger vægt på, at den undersøgelse også afdækker mulighederne i det gamle pakhus, der blev bygget til at huse blandt andet kaffe fra de danske kolonier i Caribien.

»Med pakhusets historie er det helt oplagt at lave et kolonihistorisk center der. Og jeg forventer, at forundersøgelsen afdækker, om det kan lade sig gøre«, siger SF’s kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk.