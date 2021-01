»Det bliver sværere og dyrere«: Brexit-aftalen er dårligt nyt for det britiske kunstmarked

Rapperne Cardi B og Megan Thee Stallion synger om fisser, der er så våde, at der er brug for en moppe og en gulvspand. Rapnummeret 'WAP' eller 'Wet Ass Pussy' strøg ind på samtlige hitlister og bar på den måde den måde kvinders begær helt ind i mainstream-kulturen i 2020. Men er det et udtryk for feminisme, når kvinder rapper om deres wet ass pussy, eller er det et identitetspolitisk selvmål?