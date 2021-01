Musiker blev kidnappet og mishandlet. Nu er populær rapper fængslet i sagen

Nytårsaften lykkedes det svensk politi at pågribe den 22-årige svenske gangsta-rapper Yasin, der har været anholdt in absentia siden begyndelsen af december, skriver flere svenske medier, heriblandt SVT og Aftonbladet.

Yasin er mistænkt for at medvirke til kidnapningen af en anden kendt svensk artist i april 2020. Han blev bortført af en gruppe maskerede mænd, som mishandlede og ydmygede ham og blandt andet stjal hans Rolex-ur.

Bagefter blev artisten ifølge de svenske medier afpresset – hans kidnappere truede med at offentliggøre billeder af kidnapningen på internettet, hvis han ikke betalte. Og et par uger efter kidnapningen blev der på sociale medier offentliggjort billeder af, hvordan han blev mishandlet.

Vi har andre beviser om forbrydelsen, men vi ville gerne have at offeret også gav os sine oplysninger«, Anna Stråth, kammeradvokat

Yasin har ifølge svenske medier forbindelse til kriminelle netværk i Stockholm-forstaden Vårby.

Den svenske artist, der blev kidnappet, har ikke ønsket at bidrage til politiets efterforskning.

»Vi har andre beviser om forbrydelsen, men vi ville gerne have, at offeret også gav os sine oplysninger«, siger statsadvokat Anna Stråth til Aftonbladet.

Tidligere dømt

Ifølge Expressen er den anholdte rapper tidligere idømt en fængselsstraf på to år og tre måneder for ulovlig våbenbesiddelse, og han var i begyndelsen af 2020 anholdt i tre måneder mistænkt for mord, men blev løsladt 20. marts, hvor efterforskningen mod ham blev lukket.

Den anholdte rapper, der har ligget helt i top på Spotify-listerne i Sverige, er nomineret til P3 Guld på Sveriges Radio. Nu overvejer radioen, om han fortsat skal være nomineret, skriver SVT.

Jeg har stor forståelse for at nogen mener, at det er en mærkelig beslutning Anna-Karin Larsson, musikansvarlig på svensk P3

Men han vil fortsat blive spillet i radioen, siger den musikansvarlige, Anna-Karin Larsson, til SVT:

»Der er kommet virkelig meget god musik fra denne artist i år, og der er stor interesse. Derfor synes vi, at det er vigtigt at spille musikken. Men jeg har stor forståelse for, at nogen mener, at det er en mærkelig beslutning«.

Yasin nægter sig skyldig, men risikerer ifølge Expressen op til 18 års fængsel.

I alt er 11-12 personer anholdt i forbindelse med kidnapningen i april.