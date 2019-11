Amerikansk rapstjerne vil designe og donere tøj til svensk fængsel

I sommer blev den amerikanske rapper Asap Rocky med det borgerlige navn Rakim Mayers tiltalt for vold mod en 19-årig mand på åben gade i Stockholm og blev efterfølgende varetægtsfængslet i Kronoberg Arrest. Eskapaderne fik selveste præsident Donald Trump til at kontakte den svenske statsminister, Stefan Löfven, for at få den 31-årige rapper løsladt, ligesom fans verden over kæmpede for det samme.

Nu godt et halvt år efter vender Asap Rocky tilbage til Sverige med en mission om at inspirere folk til at opføre sig bedre.

Derfor har han efter sigende designet en tøjkollektion, som han vil donere til fangerne i Kronoberg Arrest. Det fortalte Asap Rocky i et interview under Summit LA19, hvor han også kom nærmere ind på sin tid i det svenske fængsel.

»Jeg så hele tiden, hvordan svenske fans gav mig så meget kærlighed, og det vil jeg gerne give tilbage«, forklarede Asap Rocky i interviewet i LA, skriver Forbes.

Det kom blandet andet også frem, at Rocky fik et meget tæt forhold til flere af de indsatte. Nogle af dem betegner han endda som venner.

Ud over at donere tøj til de indsatte i Kronoberg Arrest annoncerede Asap Rocky også, at overskuddet fra hans kommende koncert i Stockholm skal gå til at forbedre forholdene i de svenske fængsler.

»Jeg prøver at gøre mit bedste. Jeg vil bare gerne blive ved med at skabe og inspirere dem, der kommer efter mig, til at gøre det bedre«, sagde rapperen.

Men ifølge chefen for Kronoberg Arrest, Fredrik Wallin, er der ikke indgået nogen aftale om en donation fra Asap Rocky. Faktisk har der ikke været den store kommunikation mellem den svenske arrest og den amerikanske rapper.

»Hans advokat har kontaktet os med et ønske om at donere trøjer og bukser til de indsatte i Kronoberg Arrest. Vi har modtaget en e-mail, men der er endnu ikke sket mere«, siger Fredrik Wallin til Aftonbladet.

Han kender heller ikke noget til, at arresten skulle modtage overskuddet fra rapperens kommende koncert 11. december i Stockholm.

Asap Rockys advokat fastholder, at der er ved at blive designet et sæt tøj til de indsatte i Kronoberg. Aftonbladet har efter sigende modtaget et billedet af tøjet, der består af et par grønne bukser og en sweater med teksten ’Promenvd’ på brystet.