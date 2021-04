Michael Jacksons mesterlige ’Bad’ er fremdeles forbandet ’good’

Vi tog firetoget til det forjættede land ’Glamour’, to benovede og unge journalister fra den sjællandske bondepresse. Dørene til en eksklusiv natklub i København blev ekstraordinært slået op sent søndag eftermiddag. Bobler flød frit fra flaskerne og blandede sig med brusende fadøl og den usædvanlige duft af forførende parfume, selv om weekendens fester for længst var forbi.

Det var den danske pladebranches absolutte guldalder, og det nyeste udspil fra kongen af pop var fløjet ind i form af skiveskåret sort guld. Min ven, redaktøren fra vores sjællandske provinsavis, vred sig dansende af begejstring i sit plyssæde, mens han triumferende holdt albummet op foran sit ansigt.

’Bad’ var titlen, der stod med rødt ved siden af den let skulende Michael Jackson, klædt i sort læder. Og netop som ’Bad’ i betydningen ond har mange dømt Michael Jackson siden. I sidste uge kunne man ligefrem her i avisen læse en teori om, at titelnummeret ’Bad’ er en slags camoufleret indrømmelse af pædofile tilbøjeligheder. Selv en mand, der ikke rigtig ville have en identitet, er havnet ved fronten i identitetskrigen.

At Michael Jackson, hele 5 år efter at han lagde hele kloden for sine moonwalkende fødder med verdens bedst solgte album, ’Thriller’, endelig var klar med nye landvindinger, kunne ikke fejres nok. Der var endda plads til at invitere provinspressen til også at overvære premieren på den 18 minutter og 6 sekunder lange video til titelnummeret, instrueret af selveste Martin Scorsese.

Filmen knækkede halvvejs igennem for mig, da jeg fik øje på en stud af racen texas longhorn på hælen af Michael Jacksons støvle i videoen. Der ved hjælp af talrige firserklicheer fortæller historien om en ung mand, der kan danse så vildt på en underjordisk metrostation, at han kan sætte selv de hårdeste bandemedlemmer på plads hjemme i forstaden. Jackson i hovedrollen er ’Bad’, sej, hård, cool eller rå som få, mens et syntetisk kor bekræfter, at han er »really, really bad«.