Britney var ikke den eneste: Her er fem film om kvinder, der kastes ind i den mørke bagside af berømmelsen

Det er koldt på toppen. Nogle gange er det endda også en lunken fornøjelse at nå til berømmelsens tinder. Dokumentaren ’Framing Britney Spears’ fremviser en dyster bagside af celebritykulturen, men det er ikke første gang, der er ført filmisk bevis for, hvad stjernestatus kan gøre ved et menneske.

Amy: Filmen om Amy Winehouses karriere og alt, alt for tidlige død som blot 27-årig giver et ubehageligt indblik i den ekstremt talentfulde musikers privatliv, der var noget turbulent, for at sige det mildt. En narkopushende mand og en far, der var mere interesseret i sin datters berømmelse og penge end i hendes velbefindende, bliver nemme at udpege som nogle af de væsentlige årsager til, at hun gik til grunde. Amy Winehouse døde af alkoholforgiftning i 2011. Men det er celebritykulturen, der er den egentlige skurk i Asif Kapadias fremragende dokumentar fra 2015. Ved stort set kun at bruge arkivoptagelser gør filmen publikum til en slags stedfortræder for paparazzierne og alle andre, der jagtede Amy Winehouse og ville have en bid af kagen. Mens man forarges over, hvordan visse medier og mennesker udnyttede hende og lukrerede på hendes succes og talent, må man forholde sig til, at man som publikum selv sidder og lader sig underholde af hendes forfaldshistorie. Man går fra filmen med det relevante spørgsmål: Hvilket ansvar for celebritykulturen har jeg egentlig selv?