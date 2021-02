5 hjerter: Ny Britney-dokumentar tegner et skarpt, kulturkritisk portræt af kvinden, der ikke måtte blive voksen

Hvordan kan et menneske, der er i stand til at optræde for millioner af mennesker og tjene millioner af dollars, samtidig anses som ude af stand til at træffe sine egne beslutninger? Denne kritiske undren driver den nye skarpe dokumentar ’Framing Britney Spears’, som er produceret af The New York Times, og samme spørgsmål driver den fanbaserede aktivistiske bevægelse #FreeBritney, som har fået ny vind i sejlene, efter at Britney Spears har indledt en juridisk kamp mod sin far.

Siden sit offentlige mentale sammenbrud for 12 år siden har Britney Spears været juridisk umyndiggjort med sin far, Jamie Spears, og advokaten Andrew Wallet (der dog nu på mystisk vis har sagt op) som formyndere over både hendes økonomiske og personlige beslutninger. Via sin advokat har hun kommunikeret, at hun ønsker en offentlig retssag, ikke ønsker sin juridiske kamp »gemt væk i skabet som en familiehemmelighed«, og at hun »hilser den informerede støtte, hun modtager fra sine mange fans, velkommen«. Senest har hun udtalt, at hun ikke vil optræde, før hendes far trækker sig.

Der er ingen tvivl om at, at dokumentaren ’Framing Britney Spears’ ligesom #FreeBritney er på Britney Spears’ side. Hvad Britney Spears side så lige præcis er, er svært at få fuldstændig klarhed over i en sag, hvor hovedpersonen ikke – frivilligt eller ufrivilligt– udtaler sig direkte.

For at forstå Britney Spears’ juridiske kamp mod det, der med det blotte feministisk forudindtagede øje kan ligne det levendegjorte patriarkat, er man nødt til at forstå Britneys karriere. Med nye og anderledes kulturkritiske briller, end vi er vant til, når det gælder kendis-tv, ser dokumentaren tilbage på, hvordan hun gik fra at være en lille musikalsk sydstatscharmebombe til at blive personificeringen af luder-madonna-komplekset. Og hvordan hun blev straffet af offentligheden, hver gang hun mistede balancen bare den mindste smule på den stramme line mellem sit image som bly jomfru og sexet pengemaskine.